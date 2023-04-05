G7贸易部长线上会议 支持技术出口管控

（法新社东京4日电） 七大工业国集团（G7）贸易部长今天承诺与其他国家合作，针对可能威胁全球安全的技术加强出口管制。

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法新社报导，今年首度举行的这场会议是在线上进行，部长们在会后发布的声明中批评各种全球贸易不公平作法，包括不透明和经济胁迫等等。

他们未点名任何国家，但数天前G7轮值主席国日本才宣布计划管制半导体设备出口。

这些部长们表示，出口管制是「重要的政策工具，以因应对军事应用以及其他威胁全球、区域和国家安全活动极为重要的技术转移带来的挑战」。

他们说：「我们持续与其他国家合作，加强有效和负责任的出口管制。」

G7成员国美国去年10月宣布旨在遏制中国购买和制造先进晶片能力的出口措施。华盛顿已明确表示，希望看到其他国家加入限制中国获取该技术的行列。

最近各方的这些举动，让北京在进一步推动自身半导体产业和发展先进军事系统时更加复杂棘手。

今天的会议上，部长们矢言「确保劳工和企业拥有公平的竞争环境，且会从下列领域着手：普遍且有害的产业补助、国营企业扭曲市场的行为，以及各种形式的强迫技术转移。」

他们警告并反对「将经济互赖当成武器以获得非法政治利益」的作法，呼吁让供应链「透明、多元、安全、永续和值得信赖」。

© 2023 AFP