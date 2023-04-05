UN人权理事会决议 要俄别再强行移送乌克兰儿童

（法新社日内瓦/莫斯科4日电） 俄罗斯被控强行移送乌克兰儿童与平民到俄国控制的地区，联合国人权理事会今天要求俄方提供讯息，并让相关人士与这些人接触。俄方表示，若家人要求，会将儿童送回。

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法新社报导，联合国人权理事会通过决议，要求莫斯科「停止在乌克兰境内非法强制转移及遣送平民和其他受保护人员，或送到俄罗斯联邦」。

这项决议在人权理事会47名成员中以28票赞成、2票反对和17票弃权的结果获得通过，仅中国和厄利垂亚投反对票。

决议内容特别强调那些被移送的儿童，「包括来自机构照顾的儿童、无人陪伴和失散的儿童」。

克里姆林宫被控将上万名儿童从战火中的乌克兰送到俄罗斯或俄军占领的地区，此事一直是人权理事会近6周会议期间的敏感话题。

俄罗斯儿童权利专员利沃瓦－贝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）今天说，如果这些儿童的家人提出要求，她随时可以将孩子送回乌克兰。国际刑事法院（ICC）上月以涉嫌非法带走乌克兰儿童为由，对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和利沃瓦－贝洛瓦发布逮捕令。

根据利沃瓦－贝洛瓦办公室今天发布的报告，自3月29日以来，已有来自9个家庭的16名儿童与他们的乌克兰亲属团聚。

基辅当局坚称，截至今年2月，超过1万6000名乌克兰儿童被送到俄罗斯。

俄罗斯则声称是从战区「拯救」这些儿童，并已制定程序，让他们与家人团聚。（译者：纪锦玲）

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