中东死对头关系正常化 伊朗沙国外长在中国会面

（法新社德黑兰6日电） 德黑兰表示，中东死对头伊朗和沙乌地阿拉伯在中国斡旋下达成协议，两国外交部长今天在北京会面，为关系正常化铺平道路。

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伊朗外交部在声明中说，伊朗外长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）和沙乌地阿拉伯外长费瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）讨论了重新开放两国大使馆和领事馆的步骤。

沙乌地「新闻频道」（Al Ekhbariya）还报导说，两位部长在北京开会「讨论落实协议」。报导播放的画面中，两人在沙乌地和伊朗国旗前面露微笑地握手、交谈。

德黑兰和利雅德3月10日宣布达成协议，同意恢复7年前因伊朗示威者攻击沙国外交使领馆而中断的关系。

以逊尼派穆斯林为主的沙乌地与什叶派占多数的伊朗令人震惊地迈向和解，可能让数十年来动荡不安的中东出现新面貌。

根据上月协议，们将在两个月内重新开放大使馆和领事馆，并落实20多年前签署的安全和经济合作协议。

伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）预计在两国外长会谈后访问利雅德。

中国成功促成伊朗和沙乌地阿拉伯和解，对美国长期作为中东主要外部权力掮客的角色带来挑战。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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