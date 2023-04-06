俄外长抵土耳其访问 拟谈黑海谷物协议

（法新社安卡拉6日电） 土耳其官员告诉法新社，俄罗斯外交部长拉夫罗夫今天抵达土耳其，准备讨论黑海谷物协议的未来等议题。这份协议允许谷物经由黑海的安全通道，从乌克兰的港口出口。

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拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在土耳其首都安卡拉（Ankara）的晚餐时间与土国外长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）会面，预计两人将召开联合记者会。

拉夫罗夫也会跟土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）见面。

土耳其是北大西洋公约组织（NATO）成员国，与俄乌两国关系良好。土耳其力促俄乌恢复和谈，希望能接续去年的外交努力。

俄罗斯外交部在行前声明中表示：「尽管国际情势复杂，俄土官方仍持续对话，且主要是两国元首层级。」

拉夫罗夫上次访问土耳其是在去年6月，此行他也会跟土耳其官员讨论谷物协议。

俄罗斯外交部称，为表达善意，延长实施这份协议60天。土耳其则敦促按照原协议延长120天。

乌克兰是全球重要谷物生产国。去年7月，土耳其政府与联合国（UN）斡旋促成这份协议，让超过2500万公吨的谷物得以出口。

但莫斯科当局希望之后能出口俄罗斯的食品和肥料，不过俄国正受到西方制裁。

© 2023 AFP