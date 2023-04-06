前义大利总理贝鲁斯柯尼 加护病房过夜

（法新社罗马5日电） 领导义大利政坛数十年的前义国总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）今天因呼吸系统问题送往米兰一间医院的心脏部门治疗，预计他将在加护病房过夜。

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86岁的贝鲁斯柯尼是媒体大亨暨参议员，他近年来一直进出医院。稍早，他的近亲前往米兰的圣拉斐尔医院（San Raffaele Hospital）探望。

贝鲁斯柯尼的弟弟保罗（Paolo）在离开医院时对记者说，「他很稳定，坚若磐石」，「他会挺过来的」。保罗并说，这位巨人的家属感到「乐观」。

义大利外交部长塔加尼（Tajani）表示，贝鲁斯柯尼「因感染问题未解决」，目前在加护病房治疗，但是他能够说话。

据义大利媒体报导，贝鲁斯柯尼在抱怨呼吸困难后被送往医院。消息人士指出，他将在医院过夜。

亿万富翁贝鲁斯科尼是右翼「义大利前进党」（Forza Italia）的领袖。他上个月在同一间医院住了4天，然后在3月30日出院。义大利媒体报导他患有心脏疾病。

贝鲁斯科尼1日在社群网路发表的一条消息中说：「我已重新开始工作…我已准备好并将自己献给我所爱的国家，就像我一直所做的那样。」

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