川普遭起诉 专家：案情棘手 定罪不易

（法新社华盛顿5日电） 美国前总统川普的成为史上首位遭刑事指控的前总统，但专家团队认为，要达到定罪结论恐怕有着重重的法律障碍。

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民主党籍纽约曼哈顿区检察官白艾荣（Alvin Bragg）昨天在备受外界关注的传讯过程中，公布对这位76岁地产大亨的起诉书。

起诉书针对成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）于2016年总统大选之前所收到的13万美元封口费，对川普提出34项伪造商业纪录指控。

这笔款项由川普私人律师柯恩（Michael Cohen）安排支付，川普后来已分期偿还，因此才会有34项的指控。

起诉书指出，由于这些款项疑似有「犯下其他罪行的意图」，因此从轻罪提高为重罪。

然而，起诉书并未详述究竟「其他罪行」为何，而这很可能就是案情棘手的地方。

检察官在记者会中说，这笔封口费为川普、柯恩等人计谋的一环，意在「压下负面消息」并提高川普胜选机会。

然而，川普选的是总统职位，而非纽约州公职，他能否被认定触犯地方选举法而非联邦选举法，在法律层面上恐怕很有问题。

纽约霍夫斯特拉大学（Hofstra University）法学教授雅罗谢夫斯基（Ellen Yaroshefsky）说，检察官在「证明虚假商业纪录是蓄意用来影响选举」上，恐怕会遭遇困难。

美国联邦调查局（FBI）前代理局长麦凯比（Andrew McCabe）告诉CNN，起诉书「让人失望」。他表示，这起扎扎实实的轻罪案是因「蓄意隐瞒另一起罪行」才导致加重成为重罪案，检方却未提供「法律论述」来说明要隐瞒的罪行到底是什么。

「如果我们的法律朋友看到这份起诉书，却看不到重罪的理由，就很难说服陪审团会做出犯下重罪的结论。」

加州大学洛杉矶分校（UCLA）法学教授哈森（Richard Hasen）说，检察官必须证明，川普很清楚自己的这笔款项是有违竞选财务法的。

哈森在网路媒体Slate写道，而「证明一个人的意图向来很棘手」。

© 2023 AFP