拉丁美洲通膨飙升 11国领袖开会商讨对策

（法新社墨西哥市5日电） 包括巴西和墨西哥这两个拉丁美洲最大经济体在内的11个拉美国家领袖今天宣布展开合作计画，以对抗通货膨胀。

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法新社报导，这项倡议是在墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）召开线上会议后公布。

他表示，计画旨在透过移除进口关税和其他贸易壁垒，让人们能以更优惠的价格取得「食品和基本产品」。

根据会后发布的声明，当务之急是降低「最贫穷和最弱势群体取得这些产品的成本」。

会议与会者还包括阿根廷、贝里斯、玻利维亚、智利、哥伦比亚、古巴、宏都拉斯、委内瑞拉和圣文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）等国领袖。

拉美与世界其他地区一样遭受通膨加剧之苦，部分原因可归咎于俄罗斯入侵乌克兰以及疫情导致的供应短缺。

根据国际货币基金（International Monetary Fund）的资料，拉美地区截至2022年底的通膨率为14.8%，阿根廷更高达95%左右，创下30多年来最高纪录。

尽管墨西哥等部分国家的物价上涨速度最近有所放缓，但罗培兹欧布拉多警告，通膨仍构成「威胁」。

领袖们同意成立由各国政府代表组成的工作小组，以确认合作具体措施，特别是在化肥领域，这是受俄乌战争影响最严重的产品之一。

罗培兹欧布拉多邀请这些领袖参加5月6日至7日在墨西哥度假胜地坎昆（Cancun）举行的峰会，进一步讨论相关议题。

© 2023 AFP