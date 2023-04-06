未申报珠宝关税 巴西前总统波索纳洛应讯否认不法

（法新社巴西利亚5日电） 消息人士告诉法新社，巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）遭控试图非法携带沙乌地阿拉伯馈赠的价值数百万美元珠宝返国，但他今天接受警方侦讯时否认不法。

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波索纳洛和妻子收受沙国价值高昂的礼物并试图非法携带入境，此事在3月曝光，当局因此展开多起调查，让这位前总统惹上麻烦的法律和政治问题。

68岁的波索纳洛去年10月败选后滞美3个月，回国才一周就遭到警方侦讯。

这件丑闻会爆发，是因为「圣保罗州报」（Estado de Sao Paulo）报导，波索纳洛主政时期担任矿业暨能源部长的艾布奎克（Bento Albuquerque）手下幕僚，2021年10月自官方访沙国行程返国时携回瑞士奢侈品牌萧邦（Chopard）一套珠宝却未依规定缴交关税，进而遭海关官员拦下。

后来发现，波索纳洛保留了同样来自萧邦的第2套珠宝，在同一趟行程返国时未被发现。

与波索纳洛关系密切的不具名消息人士表示，波索纳洛接受联邦警方侦讯，否认犯下任何罪行，还说他去年12月才知道有珠宝被没收这件事。

波索纳洛在警察总部待了约3个小时，之后未向媒体发表声明即离开。警方也没有发表评论。

© 2023 AFP