索罗门群岛挺台省长遭罢黜 省议员资格又被撤销

（法新社雪梨6日电） 立场亲中国的索罗门群岛政府据报已「撤销」一名挺台前省长的省议会议员资格，因为他公然拒绝将外交承认从台北转向北京。

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法新社报导，马莱塔省（Malaita）前省长兼省议会议员苏达尼（Daniel Suidani）遭索国当局惩罚之际，适逢中国在索国和太平洋区域影响力日增，美国及其太平洋地区盟友对此都予以关切。

苏达尼已于2月7日的不信任投票中遭罢黜省长职位。他一直反对总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）政府在外交上承认中国并与台湾断交的决定。

据当地媒体昨天披露的政府声明，通知苏达尼被撤消马莱塔议会议员资格的信件称，他「一直未能承认一个中国政策，这是中央政府的一项重要政策」，因此他的省议会席位应视为空缺。

索罗门群岛广播公司（Solomon Islands Broadcasting Corporation）报导，苏达尼计划针对上述决议向高等法院提出诉讼。

苏达尼在省议会的盟友波拉（Dickson Pola）告诉法新社，「我们觉得很失望，因为这看起来真的不像是合法的决定」。

波拉说，马莱塔的民众几乎一面倒地支持与台湾而非中国维持关系，因为当地居民确实从台湾的援助计画中受益。

索国与中国于2022年签署秘密安全协议。尽管索国否认，美国和澳洲官员仍担心该协议可能向中共解放军开放广大水域，并允许中方设置常设海军基地。

© 2023 AFP