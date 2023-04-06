自由之家报告 跨国压迫海外公民中国居首

（法新社华盛顿5日电） 美国人权团体「自由之家」今天在一份报告中指出，越来越多国家正在压迫海外公民，它们以绑架、暴力或要求驱逐出境的方式压迫异议人士，中国名列其中首位。

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自由之家（Freedom House）在一份报告中指出，自2014年以来，38个政府共计实施了854起直接的「跨国压迫」，而在2022年有20个政府须为此类事件负责，孟加拉与吉布地是首次出现在名单中。

报告也指出，自2014年以来，所有跨国压迫案件30%源于中国政府，包括试图向其他国家施压，要求强行遣返维吾尔少数民族成员。美国指控中国对维吾尔少数民族进行种族灭绝，但中国予以否认。

自由之家主席阿布拉莫维茨（Michael Abramowitz）表示，「尽管人们逐渐意识到这个问题，但越来越多的专制政府正试图控制侨民与流亡社群。」自由之家主要是由美国资助，但本身独立。

自由之家的报告也建议各国政府制定计划，遏止跨国压迫，包括实施针对性制裁，以及限制安全上的援助。

根据报告，中国压迫海外公民名列榜首，居次的是土耳其。2016年土耳其发生军事政变，企图推翻总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）。此后土耳其一直在追捕海外流亡人士，并利用瑞典申请加入北约需土耳其同意的机会，寻求遣返其中数人，但迄今没有成功。

其他「跨国压迫」案件数量较多的国家包括俄罗斯，它特别转向哈萨克，寻求遣返因乌克兰战争而逃离的公民，也要求塔吉克遣返俄国公民，塔吉克则与俄罗斯合作，要求遣返被控分离主义的帕米尔人侨民成员。

报告同时指向埃及的「跨国压迫」。埃及寻求遣返一名拥有美国国籍的双重国籍人士，他呼吁在埃及采取抗议行后被杜拜拘留，阿拉伯联合大公国当局在7个星期后释放了他。

据称，白俄罗斯、伊朗与卢安达也是多起事件的幕后黑手。

孟加拉因涉及其前驻马来西亚大使的事件而被列入名单，这名大使在孟加拉改朝换代后拒绝返国，因而被马来西亚政府短暂拘留。（译者：屈享平/核稿：陈政一）

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