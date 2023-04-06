被推特标记为国家附属机构 美全国公共电台不满

（法新社华盛顿5日电） 马斯克（Elon Musk）拥有的社群媒体平台推特（Twitter），今天将素有名望的美国媒体「全国公共电台」（NPR）标记为国家附属机构后，「全国公共电台」对此大表不满。

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迹象显示马斯克已开始更新它的媒体政策，推特前几天删除了纽约时报主帐户的认证标记，今天以华盛顿为根据地的全国公共电台，也被加上「国家附属媒体」标签，而此标签也同样适用于中国与俄罗斯国有媒体。

保守派经常认为全国公共电台与纽约时报是左派媒体的堡垒，马斯克也常在推文中呼应这个立场。

推特目前仍是媒体、名人与官员的主要传播平台，根据推特的政策，加上「国家附属媒体」标签或删除认证标记，都将削弱帐户在平台上所能触及的传播对象。

马斯克为推特的个人与公司帐户设定4月1日为最后期限，使用者可选择以订阅方式支付验证标记的费用，不然帐户的「已验证」标记就会遭移除。尽管这个期限已过了几天，许多非订阅客户的验证标记仍然存在。

全国公共电台的主帐户仍然有着认证标记，但它昨天晚上已被标为「国家附属媒体」，此一标签也同样用于中国公广系统「中央电视台」与莫斯科的「今日俄罗斯」（RT）。

全国公共电台总裁兼执行长蓝辛（John Lansing）说：「昨晚看到推特将全国公共电台标记为『国家附属媒体』实感不安，根据推特自己的准则，全国公共电台不适用于这种描述。」

蓝辛说，全国公共电台「有着数以百万计听众支持，他们依靠我们提供独立、基于事实的新闻报导」。

根据全国公共电台的网站，它的预算大部分来自全美会员站支付的费用，这些会员站本身由个人捐助者和政府基金支持。

全国公共电台向法新社表示，它们的营运预算中，只有不到1%是来自联邦政府。

蓝辛表示：「全国公共电台捍卫言论自由，关注权势者负起应尽之责，无法接受推特以这种方式为我们贴上标签。」

推特在网站上定义国家附属媒体为「国家经由财政资源或直接、间接的政治压力操弄编辑内容，和/或是控制制作与发行」。

但截至今天下午为止，推特的协助中心仍明确指出全国公共电台不应归类于「国家附属媒体」。

「出于本政策考量，编辑内容独立的国家资助媒体，例如英国国家广播公司（BBC）或美国的全国公共电台，并未被定义为国家附属媒体。」

至少在今天下午，全国公共电台经营的其他帐户，像是音乐与政治，还没有被标记为「国家附属」。

非营利的言论自由倡导组织美国笔会（PEN America），抨击推特的这项做法危险。

美国笔会的数位政策经理伍勒里（Liz Woolery）表示，「推特单方面将全国公共电台标记为国家附属媒体，与今日俄罗斯相同，这是一个危险的举动，可能会进一步破坏公众对可靠新闻来源的信心。」（译者：屈享平/核稿：陈政一）

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