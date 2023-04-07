加拿大魁北克冰暴肆虐 2人罹难近百万人停电

（法新社蒙特娄6日电） 加拿大东部今天受到冰暴袭击，倒塌的树木阻断道路通行并且扯落电线，造成2人死亡与近百万人无电可用。

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这场冰风暴侵袭加拿大人口最多的两个省分魁北克省（Quebec）与安大略省（Ontario）。

天气警报解除后，魁北克省政府经济和能源厅长费兹吉本（Pierre Fitzgibbon）在记者会上说，「蒙特娄受创惨重」，但情况仍在「掌控中」。

尽管如此，有关当局仍呼吁大家小心，建议民众远离掉落的电线，并且避免走进林木茂密地区，因为堆满冰雪的树木可能倒塌。

安大略省昨天有一位居民被倒下的树木压死；今天早上一名60多岁男子清理院子时，被他试图砍下的树枝击中身亡。

到了今天傍晚，仍有近100万名用户无电可用，大多数是发生在魁北克省，但一些电线已经修复。

这是魁北克自1998年受到冰暴侵袭以来规模最大的停电事件，当时魁北克省陷入混乱数周。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在蒙特娄勘灾时说：「对蒙特娄人还有此区受冰暴袭击的人来说，这是非常难熬的时刻。」

停电主要因为冰雪堆积过重，使树枝和树木断折并触及电线使然。道路工作人员今天傍晚仍在清理道路上的残骸。

© 2023 AFP