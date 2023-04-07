参加管制枪枝抗议活动 田纳西州2民主党议员遭开除

（法新社华盛顿6日电） 数天前一名枪手在纳希维尔（Nashville）一所学校杀死6人，2名民主党议员参加在州议会大厦举行的枪枝管制抗议活动后，今天遭共和党主导的美国田纳西州议会开除。

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他们是后来被称为「田纳西3人组」的其中2人。一周前，和平示威者在位于纳希维尔的州议会大厦集会时，这3名田纳西州议员在众议院使用扩音器带头喊抗议口号。

这3人在未获认可的情况下发言，因此遭控违反众议院规定。

议员投票主要按照党派区分，他们以72票赞成、25票反对通过驱逐琼斯（Justin Jones），皮尔逊（Justin Pearson）因获得69票赞成、26票反对也遭开除。针对强生（Gloria Johnson）的投票表决（65票赞成、30票反对），因未能达到所需的2/3多数票，而逃过一劫。

被开除的琼斯和皮尔逊是议会中2名最年轻的非裔议员，没有用扩音器带头喊口号的强生是白人。「田纳西人报」（The Tennessean）报导，6名共和党人跑票，针对开除强生投反对票。

根据「田纳西人报」，皮尔逊和琼斯在众议院会议期间首先走上讲台，并用扩音器高喊枪枝改革口号，后来强生才加入。 总统拜登表示，这3名议员的遭遇为不民主的惩罚。

在田纳西州，众议院投票表决开除当选的议员相当罕见，通常只是针对严重的不当行为。

© 2023 AFP