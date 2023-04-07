台湾占1/3出口 宏都拉斯养虾业忧断交波及生计

（法新社乔鲁特卡7日电） 台湾是宏都拉斯虾类产品的最大出口市场，在宏都拉斯的太平洋沿岸，养虾业成千上万名员工担心未来生计会因为政府决定与台湾断交而受波及。

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51岁的赛拉亚（Lorena de Jesus Zelaya）在虾子装箱厂工作，她告诉法新社：「我们不希望他们停止跟台湾做生意。」

头戴帽子、穿着围裙与橡胶鞋的赛拉亚说，她已经在养虾业工作了31年。

赛拉亚和其他800名女工在宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）以南85公里的乔鲁特卡（Choluteca）一间工厂工作，负责替冷冻虾子装箱，再装入冷冻货柜运往台湾、墨西哥和欧洲。

宏都拉斯左派总统秀玛��．卡斯楚（Xiomara Castro，或译卡��楚）上个月宣布与台湾断交，并跟中国建交。

养虾业员工担心断交可能会损害2008年宏都拉斯与台湾签订的自由贸易协定，他们的生计很大程度上仰赖此协定。

46岁商人罗德里格斯（Yader Rodriguez）告诉法新社，「对于出口虾子的宏都拉斯而言，失去台湾市场在价格方面是非常艰困的情势。台湾是一个高价值市场，我们的虾子在那里可以卖到中国的几乎两倍价钱」。

尽管中国经济规模是台湾的12倍，但他表示，「我们仍然很担心这项政治决定会带来的后果」。

罗德里格斯指出，宏都拉斯的虾子出口值每年可达1亿美元（约新台币30亿元）。

数个拉丁美洲国家在最近几年相继与台湾断交，包括尼加拉瓜、萨尔瓦多、巴拿马、哥斯大黎加和多明尼加，秀玛��．卡斯楚也追随了它们的脚步。

这使台湾仅剩下13个友邦，包括总统蔡英文上周出访的瓜地马拉与贝里斯。

宏都拉斯的虾子养殖业自1970年代开始发展之后持续扩展，目前有324家养虾场，占地2万4500公顷。业者在巨大的人工池中养虾，并引入附近的冯瑟卡湾（Gulf of Fonseca）海水。

宏都拉斯约有2万3000人直接受雇于养虾业者，但若包括间接依赖养虾业的人，这项数据会增至15万人。

宏都拉斯全国水产养殖业者协会（ANDAH）在与当局召开的多次会议中均表达关切。他们担心台湾会拒绝向宏都拉斯买虾，已要求政府写信给台湾当局，请求尽管外交关系终止，双方仍能继续贸易往来。

ANDAH会长哈维耶（Juan Carlos Javier）表示，「政府愿意听取意见，并寻求解决方案」。他还说，宏都拉斯去年有超过1/3虾子出口值来自台湾。

虽然宏国政府没有提到与台湾的贸易协定，但许多人对于断交恐带来的后果深感忧心。

在养虾业工作的28岁民众阿贝罗（Carlos Abrego）说，「所有家庭都很担心…他们想要终止这项（贸易）协定」。

虾子是宏都拉斯的第5大出口品，排在咖啡、香蕉、糖和棕榈油之后。宏国去年的出口额为61亿美元，其中1亿3000万美元来自台湾。

© 2023 AFP