日本自卫队直升机自雷达消失 搜救人员寻获残骸

（法新社东京7日电） 日本海上保安厅今天表示，一架载着10人的陆上自卫队直升机昨天从雷达上消失，日本搜救人员已找到更多飞机残骸。

广告 继续浏览后续

这架UH-60JA直升机昨天飞越冲绳县南部宫古岛外海上空时，于当地时间下午近4时失联，机上有2名飞行员、2名维修人员与6名机组人员。

日本海上保安厅搜救人员发现数个看似属于直升机的碎片残骸，包括一扇机门、断裂的叶片与仍装在袋子里的黄色救生艇。

防卫大臣滨田靖一今天哽咽地承诺将继续搜救。他说：「我们整晚都在那个地区执行搜救行动，但尚未找到陆上自卫队第8师团的师团长本雄一以及另外9人。我们将尽一切努力找到失联的10人。」

这架直升机是在此区执行侦察任务时自雷达消失，似乎是发生意外，现在尚未发现造成飞机失事的迹象。

根据日本战后宪法，日本自卫队受限只能从事防御活动，偶尔也会发生事故。

2022年1月，一架日本战斗喷射机在中部石川县外海坠毁，造成机上两名飞行员罹难。

2019年，一架F-35A匿踪战机执行训练任务时，自日本东北部起飞后坠海，有关当局事发后马上大动作搜索，打捞飞行员与机上机密。

日本防卫省之后说，坠机身亡的飞行员似乎发生失去平衡感的「空间迷向」。

© 2023 AFP