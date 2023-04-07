确信中国有更多疫情起源资料 世卫盼北京对外分享

（法新社日内瓦6日电） 针对COVID-19疫情起源，世界卫生组织（WHO）今天表示，他们确信中国手上有更多揭晓答案的资料，要求北京方面应立即将相关资讯对外分享。

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距COVID-19首次现踪已超过3年，但关于疫情起源的争论却仍持续。

疫情溯源在科学界乃至美国政府机构间都出现分歧，一说是病毒从自然界由动物传染人类，另一说是病毒可能是从武汉的实验室所外泄，中方严厉驳斥后者。上月底浮现新的证据，显示从第一批COVID-19病例爆发地附近中国武汉华南海鲜市场所采集样本，有貉的DNA与新型冠状病毒混在一起，增添病毒是来自动物传人而非实验室外泄的证据。

意外发现基因资料的研究人员表示，资料支持病毒源出自然由动物传染给人、武汉的市场就是疫情起源点的理论，但尚不能百分百证实。

世卫技术组负责人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天告诉媒体，新资料固然提供「线索」，但没有明确给出答案，坚称「2020年1、2月搜集的资料，至今已超过3年」，本应老早就分享给外界。

她说：「没有讯息、没有资料进行适当评估，我们很难给出具体答案。且目前为止，我们还没有关于疫情是如何开始的答案。」

她表示中国杰出科学家们肯定已进行更多的研究，并在研究中搜集更多可能的相关数据。

她说：「我们知道他们那里还有更多讯息。」

「我们需要科学家、公卫专家及各国政府分享这些资讯。这不是说着玩的。」

© 2023 AFP