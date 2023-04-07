美最高院大法官遭爆 接受共和党金主招待出游

（法新社华盛顿6日电） 美国非营利调查新闻机构ProPublica今天报导，美国最高法院大法官汤玛斯多年来屡次接受共和党金主招待，例如到纽西兰乘坐游艇，且搭乘私人飞机到世界各地旅游。

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身为坚定保守派的汤玛斯（Clarence Thomas）是美国最高法院任职最久的大法官，ProPublica指出，他的印尼之旅一次就可能要价50万美元，由共和党金主、房地产大亨柯罗（Harlan Crow）买单。

法律改革行动组织「修复法院」（Fix the Court）表示，ProPublica的调查显示「最高法院是我们政府中应负责任最少的机构」。ProPublica藉由采访并检视照片和其他文件来完成这次调查。 「修复法院」负责人罗思（Gabe Roth）在声明中说：「谈到基本的监督措施时，如果没有全面性且由立法者主导来重新定义大法官职责，那将无法改变任何事。」

ProPublica报导提到，柯罗捐给共和党相关政治团体的金额超过1000万美元，其中包括捐款50万美元给汤玛斯妻子金尼．汤玛斯（Ginni Thomas）创立的保守派游说团体。

汤玛斯拒绝向ProPublica发表评论，柯罗则指出，他送给汤玛斯的礼物「跟我们对其他许多亲爱朋友提供的招待没有不同」，且两人从未讨论尚未做出裁决的案件。

汤玛斯1991年接受提名并完成确认程序后就任最高法院大法官，但在确认程序中曾被一名前助理指控性骚扰，去年他也是裁定推翻全国堕胎权的5位大法官之一。

© 2023 AFP