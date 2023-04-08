德州保守派法官裁决 暂缓FDA批准堕胎药美服培酮

（法新社华盛顿7日电） 美国德州一名保守派联邦法官今天暂停美国食品暨药物管理局对堕胎药美服培酮的批准，这对堕胎反对者是巨大的胜利，但裁决在7天内不会生效，以便联邦当局有时间上诉。

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20多年前美服培酮（mifepristone）获准在美国使用，涉及全美53%的堕胎，即每年超过50万例。

继去年最高法院做出具里程碑意义的裁决之后，这起针对美国食品暨药物管理局（FDA）的诉讼是争取全面禁止堕胎的最新举措。

华盛顿州一名联邦法官也几乎立即做出相反的宣判，根据十几名民主党州检察长提起的诉讼，FDA必须继续允许至少在12个州使用堕胎药，意味着将引发持赞成与反对意见的阵营激烈争辩。

这个议题很可能会一路上诉到最高法院，在最高法院2022年6月裁决推翻「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）的保障堕胎权后，支持堕胎权利阵营的人试图要收复失地。

美国最大的女性堕胎权倡议组织「美国计划生育协会」（Planned Parenthood Association of America）表示，德州的裁决「极度有害」。

美国计划生育协会执行长强生（Alexis McGill Johnson）说：「德州法官今天裁决阻止FDA批准美服培酮，令人愤慨，并暴露他们将我们的司法系统武器化，以进一步限制全国的堕胎。」

在批准已获证实安全且有效的药物上，FDA先前从未遇过这类挑战，由反堕胎团体组成的原告期望能获得胜利，让全美暂停销售美服培酮。

法官卡奇马力克（Matthew Kacsmaryk）在裁决书中写道：「FDA对美服培酮的批准因此遭到搁置。」他又说，法院还暂停「意见书与命令的适用7天」。

© 2023 AFP