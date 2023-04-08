欧盟谴责以巴暴力冲突 吁各方自制

（法新社布鲁塞尔8日电） 欧洲联盟（EU）今天对以色列境内发生的致命攻击以及从黎巴嫩连发火箭袭击以国的行径予以谴责，并呼吁各方「自制」。

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欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在以色列昨天发生攻击事件后发表声明说，「欧盟全面谴责这些暴力行为，这必须停止」。

一对年龄16岁和20岁的英裔以色列籍姊妹昨天在约旦河西岸占领区遭枪击身亡，她们的母亲也受重伤。另在特拉维夫（Tel Aviv）有一辆汽车冲撞自行车道上的行人，造成1名义大利游客死亡，7人受伤。

波瑞尔也对从加萨走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩发射的火箭「滥肆攻击」加以谴责。

以色列警方5日在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa）内与巴勒斯坦人爆发冲突后，暴乱情事便已升高。为因应巴勒斯坦武装分子发动火箭攻击，以国军队轰炸了加萨走廊和黎巴嫩。

波瑞尔表示：「我们呼吁各方发挥最大自制力，避免冲突进一步升高，以促进目前宗教节日期间的平静。」

「以色列固然有权自卫，但另一方面，任何应对行动也必须合度。」

目前以、巴紧张情势复发的时机，正值犹太教逾越节和伊斯兰教的斋月期间。

波瑞尔还说：「各圣地的现况都必须维持。」

© 2023 AFP