空巴向中国公司捷德航空出售50架直升机

（法新社巴黎7日电） 法国总统马克宏对中国进行国是访问最后一天，总部位于法国的空中巴士公司（Airbus）今天宣布，已同意向中国租赁公司捷德航空（GDAT）出售50架直升机。

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空中巴士直升机公司（Airbus Helicopters）执行长伊文（Bruno Even）在声明中表示：「我们很荣幸捷德航空决定添购50架H160直升机，扩大其现有的26架直升机组成的全空巴机队。」

马克宏（Emmanuel Macron）今天访问位于中国南方工业中心地带的广州，这是他为期3天访问的最后一站。他在访问期间多次敦促中国国家主席习近平，帮助结束乌克兰冲突。

由于与中国维持贸易关系仍相当重要，马克宏的办公室先前曾表示，他将「另辟蹊径」与中国打交道，不同于美国经常采取的直接对抗中国论调。

根据空巴的声明，捷德航空董事长江文全表示：「这份合约是一个很好的例子，显示法中经贸合作的重要性。」

总部位于上海的捷德航空专门从事直升机销售、租赁和维护，客户包括中国的紧急服务部门和政府机构。

空巴的H160直升机具备多样化功能性，可用于贵宾旅行到军事任务等多种用途。

© 2023 AFP