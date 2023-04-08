美国最高法院大法官辩称 接受旅游招待辩属个人招待

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（法新社华盛顿7日电）美国最高法院大法官汤玛斯被爆多年来接受共和党金主招待的豪华旅行，汤玛斯今天辩称，这是不需申报的「私人款待」。

美国非营利调查新闻机构ProPublica昨天报导，身为坚定保守派的汤玛斯（Clarence Thomas）多年来屡次接受共和党金主、房地产大亨柯罗（Harlan Crow）招待，例如到纽西兰乘坐游艇、搭乘私人飞机到世界各地旅游，并经常入住柯罗在美国的房子。

74岁的汤玛斯是美国最高法院任职最久的大法官。根据ProPublica估算，他的印尼之旅一次就可能要价50万美元（约新台币1535万元），全由柯罗买单。

汤玛斯今天发表声明指出，法院同事先前曾「建议这种来自亲密友人的私人招待，且在此人未涉及法庭业务的情况下，没有通报必要。」

汤玛斯说，目前相关指引正在修正，「当然，未来我将遵循这项指引的规定」。

柯罗昨天向ProPublica表示，他经常招待「亲爱的朋友」，且两人从未讨论尚未做出裁决的案件。

ProPublica报导提到，柯罗捐给共和党相关政治团体的金额超过1000万美元，其中包括捐款50万美元给汤玛斯妻子金尼．汤玛斯（Ginni Thomas）创立的保守派游说团体。

ProPublica揭露此事后，引发部分法官以及民主党政治人物的愤怒；法律改革团体则呼吁，应从根本改变最高法院的运作方式。

© 2023 AFP