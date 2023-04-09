乌克兰儿童遭非法移送 慈善团体协助返家

（法新社基辅8日电） 慈善组织今天表示，31名乌克兰儿童在莫斯科当局把持地区遭非法带至俄罗斯之后，已经返回乌克兰。

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慈善组织「拯救乌克兰」（Save Ukraine）负责人库列巴（Mykola Kuleba）在社群媒体写说：「今天我们欢迎31名在占领区遭俄国人非法带走的儿童回家。」

拯救乌克兰表示，这些儿童当初是从亲西方的乌国东北地区哈尔科夫（Kharkiv）以及南部地区赫松（Kherson）被带走。

昨天，拯救乌克兰表示这群儿童以及他们的家属已跨越边境，进入基辅（Kyiv）掌控的地区。

根据昨天公布的画面，这群孩童带着行李箱和包包徒步跨越边境，接着登上巴士继续他们的旅程。

库列巴盛赞「英雄妈妈们」奔波接回自己的孩子，还说这是该慈善团体迄今「最困难」的营救任务。

他表示，一名老妇本该带回两个孙子，但因「压力」而不幸丧生。

他在脸书（Facebook）写道，乌克兰家属会遭遇俄罗斯联邦安全局 （FSB）「13小时的讯问」。

根据基辅当局说法，自俄罗斯2022年2月24日全面入侵乌克兰以来，有超过1.6万名乌克兰儿童被移送至俄罗斯，据说许多被安置在机构或寄养家庭中。

俄罗斯否认指控，说俄方是在拯救乌克兰儿童远离战争恐怖。

© 2023 AFP