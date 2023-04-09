乔治亚反政府示威 数千群众首都集会

（法新社特比利西9日电） 黑海国家乔治亚政府遭控民主倒退，面临日增批评声浪。数以千计反对派支持者今天走上首都特比利西街头示威。

广告 继续浏览后续

示威民众群集国会大楼外，参加主要在野势力联合国家运动党（United National Movement）发起的集会。这个政党由系狱的前总统萨卡希维利（Mikheil Saakashvili）创立。

抗议人士挥舞乔治亚和乌克兰国旗、欧洲联盟旗帜，高举的巨大布条上写着「为欧洲未来请命」。

执政党乔治亚之梦（Georgian Dream）政府面临关押政敌、独立媒体遭到噤声、与克里姆林宫秘密合作、将国家带往偏离加入欧洲联盟之路等指控。

前总统马格雷希维利（Giorgi Margvelashvili）告诉群众：「乔治亚政府是莫斯科在操控的，我们有义务从俄罗斯的傀儡手中拯救祖国。」

「我们是热爱自由的人、是欧洲大家庭的一分子，我们反对俄罗斯的奴隶制。」

27岁画家卡夫沙兹（Luka Kavsadze）参与这场示威。他表示：「我们以和平但是不妥协方式进行奋斗，这会把我们带往应该去的地方－欧洲联盟。」

国会上个月初步通过类似俄罗斯用以镇压异议的争议性「外国代理人」法案后，有数以万计民众走上特比利西（Tbilisi）街头。

在这个高加索国家警方用催泪瓦斯和水炮驱散展开抗议的群众后，执政党才在压力下撤回了这项遭到欧盟和美国严厉批评的立法计画。

于2004年至2013年间担任总统的萨卡希维利目前因滥用职权罪而正在服6年徒刑。国际人权团体认为他之所以遭到定罪是出于政治动机，对此予以谴责。

医生已经表示，系狱期间接连出现严重健康恶化情况，让这位亲西方改革者面临死亡风险。

乔治亚已将加入欧盟和北大西洋公约组织（NATO）写入宪法。根据民意调查，8成民众支持加入欧盟和北约。执政党则宣称，仍决心坚守这些国家基本方针。

华府上周以贪腐为由，对乔治亚4名深具影响力的法官拒发签证，执政党领导人随即拉高分贝抨击西方。就在外界担心华府盟友特比利西可能转向莫斯科的同时，这是美国对乔治亚再一次祭出强硬作为。

© 2023 AFP