以巴冲突升温 真主党、哈玛斯领袖黎巴嫩会商对策

（法新社贝鲁特9日电） 黎巴嫩武装组织「真主党」今天发声明说，真主党与巴勒斯坦人组织「哈玛斯集团」的领袖在黎巴嫩首都贝鲁特会面，讨论反以色列非正式军事联盟「抵抗轴心」的准备状态。

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「抵抗轴心」（axis of resistance）指的是来自黎巴嫩、巴勒斯坦、叙利亚和其他伊朗支持的反以色列团体。

哈玛斯集团（Hamas）统治加萨走廊（Gaza Strip），领导人哈尼雅（Ismail Haniyeh）5日起就在贝鲁特。

以色列领土6日遭到从黎巴嫩南部发射的34枚火箭袭击，以色列归咎于哈玛斯集团，而黎巴嫩南部正是伊朗支持的什叶派组织真主党（Hezbollah）据点。

在加萨走廊也对以色列发射火箭后，以色列军方7日晨间发动报复，空袭黎巴嫩南部与加萨。

真主党在声明中表示，面对近期局势发展，哈尼雅与真主党领导人纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）会面时，讨论了「抵抗轴心的准备状态」，以及双方成员的合作。

根据声明，两人也讨论了「在约旦河西岸（West Bank）和加萨走廊加强抵抗」，以及在耶路撒冷「艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）的事件」。但声明并未说明两人会面时间。

以色列警方5日破晓前突袭艾格撒清真寺的礼拜厅，他们表示，行动目的是驱逐把自己锁在里面的「违法年轻人和蒙面煽动者」。艾格撒清真寺是伊斯兰教的第3大圣地。

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