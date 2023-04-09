北爱协议签署迎25年 英相赞历史意义

（法新社伦敦9日电） 北爱尔兰和平协议签署将满25周年，英国首相苏纳克今天盛赞这项具里程碑意义的协议，并准备迎接美国总统拜登到访。

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北爱1998年4月10日达成「耶稣受难日协议」（Good Friday Agreement），大致结束北爱30年冲突时，苏纳克（Rishi Sunak）还只有17岁。

现年42岁的苏纳克表示，那是「我国史上不可思议的一刻，是个非常罕见的例子，人们做了过去无法想像的事，为的是替北爱尔兰创造更美好的未来」。

苏纳克下周将参加一系列活动，纪念这项在美国斡旋下，由伦敦与都柏林政府以及北爱政党签署的和平协议。

苏纳克也将于11日晚间欢迎拜登以总统身分首次造访北爱，在拜登走下空军一号（Air Force One）时，在停机坪与他会面。

唐宁街办公室表示，苏纳克将出席在北爱首府贝尔法斯特（Belfast）女王大学（Queen's University）举行的纪念研讨会，并举办「特别庆祝晚宴」欢庆这个纪念日。

苏纳克办公室提及华盛顿在和平进程扮演的「关键角色」时说，拜登来访将「称颂北爱尔兰的成功，并鼓励进一步的长期投资」。

唐宁街宣布，英国还将在今年稍后举办「北爱尔兰投资高峰会」，以鼓励对内投资和经济成长。

© 2023 AFP