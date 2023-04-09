南非性侵犯诈死越狱 坦尚尼亚落网

（法新社约翰尼斯堡8日电） 南非政府今天表示，假死越狱的南非逃犯贝斯特（Thabo Bester）已在坦尚尼亚境内被捕。这起诈死越狱事件让南非当局感到尴尬。

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被定罪的性侵犯贝斯特，去年5月在南非布鲁芳登市（Bloemfontein）的一所私人监狱逃脱，但南非警方上个月才发现此事。

南非司法部长拉莫拉（Ronald Lamola）今天表示，贝斯特昨晚遭坦尚尼亚当局逮捕，另有两人和他一起落网，其中一人据信是与贝斯特有恋情的女子。

贝斯特被称为「脸书性侵犯」，被指控在社群媒体脸书（Facebook）引诱受害者，之后性侵她们，抢夺她们的财物，至少有一名受害者丧生。

2012年，贝斯特因性侵、抢劫及谋杀罪名被判终身监禁。去年5月，当局相信他已在布鲁芳登市的私人监狱中自焚身亡。但今年3月下旬，警方表示，根据DNA（去氧核糖核酸）检测显示，当局以为是贝斯特的烧焦尸体，其实是别人的身体。

警政部长希礼（Bheki Cele）表示，这3人在试图离开坦尚尼亚时被捕，目前被关押在坦国北部、与肯亚交界附近的城市阿鲁沙（Arusha）。

希礼说，3名逃犯离开饭店后，驾驶黑色休旅车旅行，途中被坦国当局拦下。3人先前从坦尚尼亚三兰港（Dar es Salaam）抵达阿鲁沙。

希礼又说，他们每人都持有多本护照。

坦尚尼亚警方发言人米西姆（David Misime）声明指出，3人都已被警方拘留，「地方和国际当局正循法律途径沟通安排」。

拉莫拉说，南非代表团明天将前往坦尚尼亚，将逃犯带回国。

对贝斯特诈死疑云，当地媒体GroundUp去年11月首次提出质疑报导。至于烧焦的尸体是何人，目前尚未得知。

© 2023 AFP