印尼�Q里岛海滩又见鲸搁浅死亡 本月第3起

（法新社印尼登巴萨9日电） 1名印尼保育官员今天表示，1头17公尺长的抹香鲸在�Q里岛（Bali）海滩搁浅后死亡。这是近1周多内，发生在�Q里岛的第3起鲸搁浅死亡事件。

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这头雄性抹香鲸昨天下午被发现搁浅在�Q里岛西部吉姆巴纳县（Jembrana）的叶乐（Yeh Leh）海滩上。

当地海洋与渔业官员尤迪亚索（Permana Yudiarso）告诉法新社：「我们正试图将抹香鲸尸体拉到岸边以便进行解剖，并会在解剖究明死因后将它掩埋。」

这已经是本月第3起在度假胜地�Q里岛发生的鲸搁浅事件。

4月5日，一头18公尺长的雄性抹香鲸搁浅在�Q里岛东岸克隆孔县（Klungkung）被发现。在那之前，一头重逾2公吨、至少长11公尺的布氏鲸（Bryde's whale）于4月1日被发现搁浅在塔巴南（Tabanan）海滩上。当地人发现时，鲸的尸体已腐烂。

尤迪亚索告诉法新社，他们初步怀疑，昨天发现的抹香鲸也是因病死亡。他并表示，解剖查明死因需要至少3周才能得到结论，不过动物法医在鲸的肺部发现出血现象，结肠则充满液体。

员警已封锁海滩，以免有人盗取鲸肉或身体部位。

2018年，1头在印尼死亡的抹香鲸胃里发现超过100个塑胶杯和25个塑胶袋等垃圾，引起人们对印尼这个东南亚群岛国家海洋垃圾问题的关注。中国是全球最大海洋垃圾制造国，印尼次之。

© 2023 AFP