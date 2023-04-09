司改暂缓难解民怨 以色列逾25万人上街示威

（法新社特拉维夫8日电） 以色列司法改革的立法程序虽已暂缓，但民众对总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的企图仍旧不满，因此在今天涌上街头示威，据传抗议人数逾25万人。

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主办单位称约有25万8000人走上街头，但警方没有提供他们统计的数字。

前一天，特拉维夫滨海区发生汽车冲撞的攻击事件，造成一名来访的义大利民众丧命，另外7名游客受伤。

以色列警方5日突袭耶路撒冷（Jerusalem）艾格撒清真寺（Al Aqsa Mosque），驱赶盘据寺内的巴勒斯坦人，引发暴力冲突。

以色列并针对巴勒斯坦武装团体的火箭攻势，对加萨（Gaza）和黎巴嫩发动炮轰。

示威人士今天走上街头时，手上挥舞着写有「拯救民主」、「人人享有自由」、「尼坦雅胡正让我们走向战争」的标语。

其他规模较小的示威活动发生在中部城市克法沙巴（Kfar Saba）、北部的海法（Haifa），及耶路撒冷。

尼坦雅胡去年12月组成新政府，接着于今年1月宣布司法改革计画，自此之后，每周都有数以千计甚至数以万计的民众上街怒吼。

尼坦雅胡3月27日宣布「暂缓」国会的司改程序，允许国家针对这起引发分裂的改革计画展开对话。

拟议中的司改方案将削弱最高法院的职权，并赋予国会议员更大的法官任命权。

反对司改的人对以色列民主感到忧心；尼坦雅胡的联合党（Likud）和极右派与极端正统派（Ultra-Orthodox）盟友组成的联合政府则主张，有必要进行改革以重新平衡立法和司法之间的权力。

在尼坦雅胡因贿赂、诈欺及背信指控受审情况下，以色列检察总长也曾以利益冲突为由，出面警告尼坦雅胡切勿干预变更以国司法系统。

尼坦雅胡否认所有指控。

© 2023 AFP