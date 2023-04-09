土轰炸伊北库德自治区 库德族领袖事发时在现场

（法新社巴格达8日电） 伊拉克总统拉希德今天谴责土耳其轰炸伊北库德族自治区苏雷马尼亚机场，要求土耳其道歉并停止对伊拉克领土的敌对行动。

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机场遭轰炸当时，以库德族为主、由美军支持的「叙利亚民主力量」（Syrian Democratic Forces）总司令阿布迪（Mazloum Abdi）人在现场，现场还有美国部队。美国国防部证实，当时美国军方人员的车队也遭到轰炸。

拉希德（Abdul Latif Rashid）在声明中说：「土耳其针对库德斯坦自治区（Kurdistan Region）的军事行动持续进行，最新一起是（7日）对苏雷马尼亚（Sulaymaniyah）机场的轰炸。」

机场安全人员当时发表声明说，轰炸在机场围墙附近引发爆炸和小型火灾，火势很快被控制。

美国国防部发言人温杜拉（Phil Ventura）告诉法新社，调查正在进行当中，「幸运的是没有伤亡」。

「叙利亚民主力量」先前否认攻击发生时阿布迪人在机场，但今天又做出澄清说，先前是因为「安全」理由才否认阿布迪在现场。

「叙利亚民主力量」发言人夏米（Farhad Shami）发布声明说，他们的媒体中心「故意控制」关于阿布迪下落的讯息，「直到他安全抵达」库德族人管理的叙利亚东北部。

夏米告诉法新社，阿布迪一直在苏雷马尼亚与当地的库德反恐部队合作对付伊斯兰国（Islamic State）。

© 2023 AFP