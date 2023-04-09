移民船突尼西亚沉没53人获救 27人死亡或失踪

（法新社突尼西亚首都突尼斯8日电） 两艘不牢固的船只在试图前往欧洲的过程中，于突尼西亚外海沉没，一名官员今天表示，有53人获救，但另有27名来自撒哈拉沙漠以南非洲的移民死亡或失踪。

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一名官员今天表示，有两艘不牢固的船只在试图前往欧洲的过程中，于突尼西亚外海沉没，27名来自撒哈拉沙漠以南非洲的移民死亡或失踪，另有53人获救。

这是过去几周多起类似事件的最新一起。突尼西亚官员先前表示，是去年第一季援救次数的5倍多。

突尼西亚斯法克斯（Sfax）法院发言人马斯穆迪（ Faouzi Masmoudi）表示，今天发生在该国外海的最新一起悲剧中有4人死亡、3人失踪，另有超过30人获救。

马斯穆迪说：「今天早上发生的一起最新沉船事件，斯法克斯的海滩上发现了4具遗体，另有3人失踪，36人获救。」

他表示，另一艘载有37人的船只从突尼西亚出发后，「周五（7日）下午沉没」，有20人下落不明。

他引述目击者的说法补充，称7日的事件中有17人获救。

马斯穆迪表示，针对这两起事件的调查已经展开。

他称，调查是要「找出是哪些组织企图以金属薄板船只戴人横跨地中海，金属薄板制的船只成本比木造船便宜，但连最基本的安全条件都没有」。

突尼西亚海岸距离义大利拉姆培杜萨岛（Lampedusa）仅约150公里，有愈来愈多来自西非、苏丹等地的民众冒险渡海，欲以此当跳板前进欧洲寻求更好的生活。

突尼西亚海岸防卫队昨天表示，今年1到3月他们拦截了1万4000多名前往欧洲途中的移民，而最新的这起事件让人数再度攀升。

这样的数字是2022年第1季的5倍多。

海岸防卫队在声明中说：「1月1日到3月31日这段期间，海岸防卫队阻止了501次暗中跨海的企图，救下1万4406名移民，其中包括1万3138个来自撒哈拉沙漠以南非洲国家的移民。」

© 2023 AFP