终结叶门冲突有望 沙乌地与青年运动和谈

（法新社沙那9日电） 外交官指出，一个沙乌地阿拉伯代表团今天在叶门首都沙那与伊朗支持的什叶派激进团体「青年运动」叛军，针对可能的新停火协议展开协商。利雅德正寻求摆脱叶门内战的途径。

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青年运动（Houthi）所属媒体报导，青年运动最高政治委员会领导人马沙特（Mahdi al-Mashat）与利雅德驻叶门大使贾比尔（Mohammed Al-Jaber）等沙乌地官员握手和进行会晤。

一名叶门驻波斯湾地区外交官表示，沙乌地官员「在沙那（Sanaa）商讨如何向前推进，为叶门开创和平」。相关消息并获另外一名外交官证实。

沙乌地官员未回覆置评请求。

约莫一个月前，中国斡旋沙乌地和区域夙敌伊朗出人意表重建关系，也为终结叶门冲突的进展带来希望。这场冲突已经造成数十万人丧生，引发联合国所称的举世最严重人道危机。

沙乌地和伊朗外交部长6日在北京会晤时，矢言共同致力于为动荡不安的中东地区带来「安全稳定」。

青年运动叛军2014年夺取沙那，从而引发与国际承认的叶门政府的冲突。沙乌地为首的军事联盟长达8年支持叶门政府与叛军作战。

在大约一年前宣布停火协议后，叶门境内实际敌意已显着降低。尽管协议去年10月便已正式到期，但仍在很大程度上受到尊重。

© 2023 AFP