美国两位联邦法官裁决矛盾 堕胎药RU486前途未卜

（法新社华盛顿8日电） 美国两位联邦法官最近裁决结果互异，让堕胎药美服培酮（mifepristone，RU 486）的前景充满不确定性，此一争议很可能直上美国最高法院来定夺。

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最高法院去年允许各州下堕胎禁令后，如今保守派再进一步行动以限制堕胎权。德州联邦法官卡司马里克（Matthew Kacsmaryk）昨天作出裁决，禁止全国各地使用堕胎药物美服培酮，此药目前已被普遍使用。

但卡司马里克作出裁决数小时后，华盛顿州联邦法官莱斯（Thomas Rice）作出相反决定，让情况不确定性增加，此事最终由最高法院来裁夺的可能性也提高。

卡司马里克的裁决文使用反堕胎者的措辞，称堕胎供应人士为「堕胎主义者」，还说这款药物被用来「杀害未出生的人」。卡司马里克由前总统川普（Donald Trump）提名，是极端保守派。

美国食品暨药物管理局（FDA）早于2000年批准、科学界一致认为是安全的美服培酮，却在卡司马里克裁决案中破天荒遭到禁止，引发了政界左派人士的愤怒。

现任总统拜登（Joe Biden）的政府和美服培酮药物制造商旋即誓言，要向联邦法院就卡司马里克的裁决提起上诉。

华盛顿州联邦法官莱斯是在另一起案件中裁决：美服培酮「安全且合法」，FDA必须在10多个州保留使用美服培酮的权利。此案由数个堕胎合法州联合向法院提诉；莱斯是前总统欧巴马（Barack Obama）提名的法官。

鉴于法院裁决结果严重冲突，美国司法部可能会选择直接将案件提交至最高法院，而不是等待第五巡回法院（Fifth Circuit）采取行动。

而高等法院方面，也可决定紧急审理此案，但须在目前开庭期结束前挪出时程。

© 2023 AFP