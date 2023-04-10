专收敌军遗体 乌克兰志工组收尸队深入前线

（法新社乌克兰西尼哈9日电） 绿色军服和黑色靴子下，一具俄罗斯军人遗体在乌克兰东北村庄西尼哈边缘躺了好几个月，尸身已严重腐烂。现在，一支特别组成的队伍将来到这里，为敌军收尸。

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俄乌战争烽火连天，尸体遍布荒野，可能很久都不会有人发现。乌克兰官员说，俄罗斯通常不会为阵亡的士兵收尸；因此，基于公共卫生的考量，加上往后可拿来和莫斯科军队交换，乌克兰当局和志工负起了收尸的职责。

这具遗体躺在哈尔科夫州（Kharkiv）西尼哈村（Synykha）的草地上多时，直到最近春天到来，才被一名放牛的10岁男童发现。男孩家人通报官员后，一队乌克兰志工来到了现场收尸。

记者问男孩，看到尸体会不会怕。他说：「不会啊，为什么要怕。」

透过在遗体身上找到的、被水泡烂的卢甘斯克人民共和国（Lugansk People's Republic）文件，得知这是一名48岁男子。目前还无法证实男子身分，乌克兰当局将进行验尸。

J9志工队成员、外号「律师」（Yuryst）的35岁乌克兰军人安东（Anton）说：「我敢说他是被炸死的。」他说，2022年9月乌军把俄军赶出哈尔科夫以来，这名男子一直曝尸荒野，他要么就是自己引爆炸弹，要么就是踩到了爆裂物。

J9负责搜寻敌军尸体，再和莫斯科交换。

「律师」戴着手套但没戴口罩，和另一名队员把遗体装入尸袋。遗体之后将运往哈尔科夫市，存放在冷藏货柜列车上。

当局会先采集遗体的DNA，进行身分辨识。

「律师」说，他在哈尔科夫市及周边地区发现了400多具遗体，这个工作可怕，却很重要。

他和队员正在建立遗体「银行」，这么做除了能降低污染和疾病风险，也可供日后与莫斯科当局交换、以及搜集证据供国际法庭审判之用。

他说：「这3大因素凸显我的工作有多重要。」

© 2023 AFP