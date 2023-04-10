复杂经济环境下 世银、国际货币基金会议将登场

（法新社华盛顿10日电） 世界银行和国际货币基金组织的春季会议即将于本周登场，但其雄心勃勃的改革和募款议程可能被针对高通膨、地缘政治紧张局势加剧和金融稳定性的担忧所掩盖。

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法新社报导，国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）上周表示：「从过往历史看来，经济增长仍然疲软，现在和中期表现都是如此。」

IMF预计全球今年经济成长率将不到3%，且未来5年内都会维持在接近3%的水准，这是1990年代以来最低的中期预测。

她说，今年全球近90%已开发经济体都将经历增长放缓，而亚洲新兴市场的经济产出预计将大幅成长，其中印度和中国预计将占所有增长的一半。

乔治艾娃警告，低收入国家料将面临借贷成本上升和出口需求下降的双重冲击，这可能加剧贫困和饥饿。

IMF明天在世界经济展望报告（World Economic Outlook）中发布的最新增长预测将更广泛审视不同国家的应对方式，并提供更多文件，以详细说明全球经济面临的财政和金融挑战。

此外，今年的春季会议也将在高通膨和矽谷银行（Silicon Valley Bank）倒闭后对银行业健康状况持续担忧的背景之下举行。

会议举行前，IMF和世界银行（World Bank）还呼吁富裕国家协助填补COVID-19（2019冠状病毒疾病）期间大量提供、针对低收入国家优惠贷款机制中的16亿美元缺口。

春季会议还将提供一个机会，可在美国支持、雄心勃勃的世银改革议程上取得进展，进而更有效地应对气候变迁等长期问题。

© 2023 AFP