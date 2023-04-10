山东号宫古岛附近操演舰载机起降 日战机紧急起飞

（法新社东京10日电） 中国环台军演进入第3天，日本今天说，由于部署在日本南部及台湾附近的中国解放军航空母舰山东号实施战机起降，日本航空自卫队战机最近几天曾紧急起飞因应。

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法新社报导，中国为报复总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy ）会谈，山东号近日在台湾东南水域航行。

日本防卫省统合幕僚监部（参谋本部）在声明中说，从7日以来一直观察山东舰和其他几艘中国海军舰艇在宫古岛以南海域的活动。

统合幕僚监部列出的中国海军舰艇除了山东舰，还有一艘「旅洋III级」飞弹驱逐舰、 一艘054A型江凯II级飞弹护卫舰及和一艘福玉级快速战斗支援舰。

声明中说，这些船舰在日本最南部的宫古岛以南230至430公里之间海域活动。

声明表示：「我们确认中国海军航空母舰山东号约有120次军机起降，其中战机80次，直升机40次。」

声明中说，日本军队动员2艘护卫监控中国船舰，「航空自卫队战机也紧急起飞因应山东舰战机的起降活动。」

东京当局6日首度确认这3艘中国军舰在日本南部冲绳地区附近活动。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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