川普遭起诉 阴谋论者矛头对准索罗斯

（法新社华盛顿10日电） 亿万富豪慈善家索罗斯一向被极右派人士视为洪水猛兽，但美国前总统川普遭起诉引发新一波仇恨心理，而揭发索罗斯相关阴谋论的美国事实查核员也遭到波及。

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川普及其支持者指控，犹太裔金融家索罗斯（George Soros）操控调查川普付给色情片女星封口费一案的曼哈顿地方检察官白艾荣（Alvin Bragg）。

他们这样的指控源于索罗斯捐款给司法正义倡议组织Color of Change，而这个组织2021年支持白艾荣竞选曼哈顿地方检察官。

「索罗斯撑腰」、「索罗斯资助」和「索罗斯的地区检察官」已成为共和党人常挂嘴边的句子，建立起白艾荣遭这位亿万富豪操控的阴谋论。

索罗斯发言人瓦尚（Michael Vachon）表示，索罗斯「和白艾荣从未见过面、说过话，或联络过」。

瓦尚告诉法新社，右派许多人企图把焦点从被起诉者转移到起诉者身上。

纽约大学（NYU）社群媒体与政治研究中心（Center for Social Media and Politics）主任塔克（Joshua Tucker）告诉法新社：「阴谋论通常建立在一种观念之上，也就是我们无法控制的强大力量代表全球精英，向普罗大众隐瞒真相。」

塔克说，而在这起攻击索罗斯的事件中，似乎提出合理的事实也无法动摇这些「阴谋论思维」。

许多的美国事实查核人员表示，这些在川普遭起诉前后关于索罗斯的内容是张冠李戴，他们自己也因为事实查核而面临网路骚扰和酸言酸语。

塔克指出：「阴谋论者不但宣扬某种特定论述，还针对质疑他们论述的事实查核人员展开人身攻击。」

川普宣称白艾荣从索罗斯取得100多万美元，美国主流媒体聘雇的事实查核人员已揭穿这个说法不实。

联邦纪录虽显示索罗斯捐了100万美元给Color of Change，但官方纪录显示该组织捐给白艾荣的金额不到上述款项的一半。

纽约大学心理学教授巴维（Jay Van Bavel）指出：「这是仇恨组织惯用技俩：诋毁、骚扰以及让事实查核人员噤声。」巴维过去也曾经因为揭穿的工作而面临类似的网路酸言酸语。

巴维告诉法新社，「这类骚扰的目的是诋毁他们，以利于强化假讯息和阴谋论」。

© 2023 AFP