巴西总统将会习近平料提俄乌战争 盼扮演调停者

（法新社巴西利亚10日电） 巴西左翼总统鲁拉先前因为罹患肺炎，重新安排访问中国行程。他确定将于本周访问北京会晤中国国家主席习近平，商讨双边贸易以及讨论结束俄乌战争的解决方案。

广告 继续浏览后续

经过前任极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）任内的孤立主义，77岁的鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）希望重拾巴西在国际政治舞台的角色。

鲁拉预定11日抵达中国，并于14日会晤习近平。

巴西外交部长维艾拉（Mauro Vieira）告诉记者，鲁拉与习近平「将讨论乌克兰战事」，鲁拉打算提出巴西版本的俄乌战争解决方案，终结俄罗斯对乌克兰发动的侵略。

维艾拉表示，待鲁拉回国时，调停国家集团届时会诞生。

曾两度担任巴西总统的鲁拉，迫切希望巴西能成为俄乌战争的中间人，如同他在第二任总统任期曾调解伊朗与美国的核子纷争。

然而，鲁拉去年因为称乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）一样必须为俄乌战争「负责」，因此饱受批评，担任斡旋者的外交声誉受到重创。

西方国家军援乌克兰，鲁拉也拒绝加入。

鲁拉也建议基辅当局放弃2014年已遭俄国吞并的克里米亚，来结束乌俄战争，遭到乌克兰政府悍然拒绝。

乌克兰外交部发言人尼柯兰科（Oleg Nikolenko）在推特发文表示，「没有法律、政治或是道义上的理由，可以要求乌克兰放弃任何一寸领土」。

© 2023 AFP