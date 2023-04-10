日本银行总裁植田和男预告：近期内不会大幅升息

（法新社东京10日电） 日本银行新任总裁植田和男今天预告，近期内将不会大幅升息，且长期实施的宽松货币政策迄今仍「适用」。

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植田和男本月稍早接替黑田东彦出任日银总裁。黑田东彦不仅是日本任期最长的央行行长，并且职司制定货币政策希望提振全球第三大经济体日本的成长。

现年71岁的植田和男接管央行之际，正面临与各国一起上调利率以应对通膨的压力，不过他已明确表示，不会立即改变日银的既有做法。

他在就任后的首场记者会表示：「日本目前并非处于需要大幅升息的状况。」

2013年成为日银总裁的黑田东彦曾尝试负利率与大举购买政府债券等方法，以提振日本奄奄一息的经济。尽管如此，央行设定的2%通膨目标仍遥不可及，劳工薪资也一直停滞不前。

近月来，日本的物价上涨了4%。日银指出，目前的物价上涨主要是暂时性现象，是乌克兰战争等临时因素导致的能源价格飙升所致。

植田和男也表示，透过一年一度「春斗」（Shunto，即劳资双方的年度薪资谈判）谈判实现的薪资上涨是个「可喜的进展」，但他警告，「我们仍需要搞清楚这是否会继续下去并稳定扎根」。

目前他仍拒绝为实现2%通膨目标设定新的期限，仅表示自己将努力在5年任期内实现这项目标。

© 2023 AFP