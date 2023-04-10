梨泰院踩踏悲剧家属遭扭曲网暴 每天接获海量恶评

（法新社首尔10日电） 韩国梨泰院去年发生万圣节踩踏悲剧后，有家属经历失去至亲的悲痛，出面向政府讨公道，却被扭曲形象放上网路，成为大众嘲讽对象，经历网路暴力的二度伤害。

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李钟哲（音译）的24岁爱子李智汉（音译）是去年10月梨泰院踩踏事件的150多名罹难者之一。悲痛的李钟哲随后出面向媒体发声，要求韩国政治人物采取行动。

然而，情况变得宛如美国桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）枪击案与英国女子布莉（Nicola Bulley）失踪案翻版，受害者反而成为网路暴民的攻击对象。发生在李钟哲和家人身上的悲剧成为他人的笑柄，在网路上被蔑视、扭曲。

从诬陷李钟哲收到赔偿金后大笑的假照片，到故意把他和北韩扯上关系，李钟哲和家人成为韩国论坛的网暴对象。这两项虚假指控都已被法新社的数位查核记者揭穿。

李钟哲的女儿李佳英（音译）说，「有些留言内容（恶劣到）根本说不出口」。她表示，有「巨量」留言纯属谩骂，每条相关新闻报导都会在数分钟内引来数以百计评论，内容几乎全为负面批评。

在李家位于高阳市的公寓，李智汉的房间仍保持着去年10月29日他出门时的状态。他当初挂在门上的衣服依旧在原位，正在阅读的书籍也摆在床上。

他的母亲告诉赵美恩（音译）告诉法新社，「那一天永远改变了我们的生活」。她说，自己现在还是会重复播放以前的语音讯息，只为了听听儿子的声音。

她说，「智汉爸爸每晚都会出去等他，有时候一等就是好几个小时。他说他出去抽菸，但我们都知道他是在等智汉」。她还说，自从悲剧和网暴接连发生，丈夫多次试图自杀。

李正民（音译）的29岁女儿也在梨泰院事件中丧生。他告诉法新社，受害者家属只是想要答案，为什么当局明明已接获警告，却未能避免悲剧发生。

这名显然已经身心俱疲的父亲说，部分受害者家属组成了一个团体，他们「想了解事实真相，并让那些官员负责」。

然而，网路上却有人扭曲家属的努力行动，以攻击政府；而右派又有计划性地发动反击，指控家属这么做是为了得到补偿金，或是受到反政府势力驱使。

专家表示，韩国政府担心梨泰院事件会伤害执政当局。韩国先前的保守派政府就是因为在2014年酿成300多人死亡的世越号船难事件中处置不当，之后在选举遭到轮替。

李钟哲说，正因如此，有些执政党议员在国会批评受害者家属，引发网民「对我们展开追杀」。

部分议员提出一些怪异的阴谋论，有人说之所以发生踩踏事件，是因为和反对党有关的工会成员在地上泼油，导致群众滑倒，还有人含沙射影，称死者曾服用违法毒品。

韩国警方的调查并没有发现任何证据可支持上述说法。

韩国总理韩惪洙在事发2天后曾公开呼吁民众不要发表仇恨言论、散播不实资讯，或是分享现场的血腥画面。

然而，受害者家属金有真（音译）表示，尽管家属曾请求政府协助阻止网路攻击，当局却几乎毫无作为。她在事件中失去了24岁的妹妹金有娜（音译）。

此外，一名16岁的梨泰院事件幸存高中生去年12月自杀身亡。受害者家属表示，轻生的部分原因正是网路暴力。

金有真说，受害者家属现在不仅要哀悼逝去的亲人，还必须在网上捍卫死者的名声。

金有真说，她每天都会在网路上看到有关妹妹的大量新的恶评，她必须一一联络个别平台，要求他们删除。

她说：「我知道这是无望的行动，网路上有无数条评论。但我必须继续努力，不然还有谁会为了我的妹妹奋斗？」

© 2023 AFP