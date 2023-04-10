瑞士虽祭制裁 对俄出口仅略降

（法新社日内瓦9日电） 瑞士媒体今天报导，尽管瑞士因俄乌战争制裁俄罗斯，但对俄罗斯的出口仅略微下降，药品出口则飙升到新高纪录。药品被视为人道主义商品，排除在制裁之外。

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自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，瑞士已经配合欧洲联盟（EU）实施10轮制裁。

「周日新苏黎世报」（Neue Zurcher Zeitung am Sonntag）分析联邦海关和边境安全办公室的数据后指出，尽管瑞士与俄罗斯的贸易在许多关键行业陷入停滞，尤其是在机器和手表方面，但药品出口创下历史新高。

瑞士在2022年3月到2023年2月期间，向俄罗斯出口价值29亿瑞士法郎（约新台币974亿元）的商品。

周日新苏黎世报表示，这低于再之前12个月的35亿瑞士法郎，但近年来对俄出口额仅3次超过29亿瑞士法郎。

自从俄罗斯全面入侵乌克兰以来，瑞士药品对俄罗斯的出口额激增约40%，从约14亿瑞士法郎增至约20亿瑞士法郎，目前约占瑞士对俄罗斯出口总额的1/3。

瑞士是许多大型制药公司的所在地，包括诺华集团（Novartis）和罗氏大药厂（Roche）。

周日新苏黎世报引述诺华集团的说法指出：「俄罗斯的销售受到多种因素推动，包括因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而延后治疗的病患涌入。」

诺华集团并提到，考量到俄乌战争，病患和医院预期可能会出现短缺而囤积药品，也是出口增加的因素之一。

© 2023 AFP