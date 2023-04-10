美高中教师要学生练习写讣闻惹议 遭校方开除

（法新社迈阿密9日电） 美国佛罗里达州一名高中教师在学校举办校园枪击事件模拟演习前指派一项作业给学生，要求他们写下自己的「讣闻」，引发反弹声浪，随后便遭学校开除。

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橘郡学区（Orange County School District）在一封媒体看到的声明中说：「一名教师不恰当地要求学生完成一项关于校园暴力的作业…此人目前已停职。」声明中并未提供进一步细节。

佛州奥兰多（Orlando）菲力普斯高中（Dr. Phillips High School）老师祁恩（Jeffrey Keene）告诉福斯新闻地方台，学校没给出任何解释便将他解雇。

祁恩在社群网站脸书（Facebook）表示，他要求高年级学生想像「今天是你活着的『最后一天』」，并写下自己的讣闻，以此作为心理学课程的一环。

他进一步要求学生思考「美国为什么会发生这么多大规模枪击事件」，以及「我们可以采取何种『积极举措』来减少这类情事」。

祁恩在作业底部留下免责声明说，这「绝对不是」要让学生感到不悦，但仍有学生不满，向校内的辅导员投诉。

63岁的祁恩告诉福斯新闻，这项作业的目的并不是要让学生感到恐慌，而是希望让他们了解生活中重要的事物，「如果你不能和学生讨论现实所发生的情况，这个社会是不是不太对劲？」

他认为自己「并没做错什么」，并打算对校方解雇自己的决定提出上诉。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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