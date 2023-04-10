英王室推王冠推特表情符号

（法新社伦敦9日电） 英国王室今天透露查尔斯三世（King Charles III）5月加冕典礼的新细节，包括新推出根据查尔斯将在加冕典礼佩戴王冠所设计的推特（Twitter）表情符号。

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伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）去年9月驾崩后，查尔斯随即继任王位，但要等到今年5月6日在伦敦西敏寺（Westminster Abbey）举行的仪式上才会正式加冕。

为期3天的庆祝活动包括一场众星云集的音乐会、全国性的「午餐盛会」和志愿服务活动，以及传统王室游行。

白金汉宫今天公布一系列典礼细节时表示，为纪念这历史性的一刻而推出的新表情符号，是根据17世纪的圣爱德华王冠（St Edward's Crown）所设计。

在推特使用#Coronation、#CoronationBigLunch 和#TheBigHelpOut等主题标签时，就会出现这个表情符号。

伊丽莎白二世1953年加冕时曾佩戴这顶王冠，时隔70年后，查尔斯也将在自己的加冕典礼戴上圣爱德华王冠。

从最新发布的计画来看，查尔斯的加冕典礼确定不会比1953年女王加冕时繁复。查尔斯夫人卡蜜拉（Camilla）也将在典礼上加冕为王后。

查尔斯和卡蜜拉将搭乘「钻石禧马车」（Diamond Jubilee State Coach）从白金汉宫前往西敏寺，这辆马车是为纪念女王登基60周年而建造，2014年首次使用。

仪式结束后，查尔斯夫妇将参加加冕游行，沿途排场虽比前往西敏寺时更加盛大，但路程大约只有女王当年游行7.2公里的1/3。

游行将于上午11时开始，持续时间预计比1953年耗费近3小时要短得多。

© 2023 AFP