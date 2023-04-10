菲律宾基地供美军使用 小马可仕：不容发动攻击

（法新社马尼拉10日电） 菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天表示，菲律宾的基地虽供美军使用，但不容许从这些基地发起「任何攻击行动」。

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菲律宾上周宣布根据2014年签定的「加强国防合作协议」（EDCA），新增4座可供美军使用的军事基地。

这项协议允许美军利用菲律宾基地进行轮调，以及存放军事装备与补给品。

中国上周警告，这么做会危害地区和平稳定，还指控「美方出于一己私利，保持零和思维，不断在本地区加强军事部署」。

菲律宾新增4座可供美军使用的军事基地，其中一座位于邻近南海的巴拉巴克岛，另一座是卡加延省的海军基地，距离台湾仅约400公里。

小马可仕表示，中国对于菲律宾新增基地供美军使用的反应「不令人意外」，但他要对中国重申，菲律宾这么做只是为了加强领土防御。

他告诉记者，「我们不会容许我们的基地被用于发动任何攻击行动。允许使用基地的唯一目的，是在菲律宾需要任何协助时派上用场」。

他表示：「如果没有人攻击我们，他们就不需要担心，因为我们不会发动攻击。」

「加强国防合作协议」在立场亲中的前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）时期曾片面宣布中止，但去年6月就任的小马可仕采取较亲美的外交政策，企图加速落实合作协议。

小马可仕强调，他不会让中国损害菲律宾的海上权益。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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