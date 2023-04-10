TikTok遭围剿 拼多多跨境电商Temu在美逆势窜起

（法新社华盛顿10日综合外电报导）与中国有关的App在美面临愈来愈多审查，青少年热爱的TikTok遭封杀似已成定局。但拼多多旗下的跨境电商平台Temu今年1月在美国App下载榜位居冠军，至今仍高居榜首。

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法新社报导，据手机应用程式（App）分析公司Sensor Tower统计，目前许多在美国下载平台最受欢迎的几款App都有中国渊源，包括短影音平台TikTok、影音剪辑软体CapCut，以及快时尚零售网站Shein。

跨境电商平台Temu则是一个和亚马逊（Amazon）类似的超级卖场，贩售从化妆品、家居用品到电子产品等应有尽有，从去年9月开始在美国悄悄窜起，是中国电商巨头拼多多（Pinduoduo）在美国市场的首次进击。

Temu从美国波士顿市郊办公区发迹后出乎意料地取得成功，是继Z世代喜爱的Shein之后，近年来第2个在美国掀起波涛的中国电商。

来自加州、65岁的席瓦（Laurie Silva）在Temu只花1.25美元（约新台币38元）就可以买到耳环、15美元就能买到一件针织外套。她就像数百万美国消费者一样，迷上售价低廉、商品多到令人眼花撩乱的Temu。

她告诉法新社：「我在它们的目录上看到很多东西…比亚马逊和其他线上零售商多出太多」。

她在Temu下单约20次，购买工艺品、首饰和礼品等。

38岁的沃尔夫（Stephanie Wolfe）也是Temu用户，她今年1月首次上Temu买眼线笔和首饰等商品试水。她说：「到货速度超快，我简直不敢相信。了解到这是一家合法电商后，我就开始下单买更多东西。」

助长这股热潮的是今年2月职业美式足球联盟（NFL）年度冠军赛「超级杯」（Super Bowl），Temu当时大打广告，要超过1亿的超级杯美国收视观众用Temu「像个百万富翁般大买特买」。

沃尔夫说：「我的反应是『噢，那就是我在用的App』自此之后，我发现它更受关注了。」

Sensor Tower统计，Temu自推出后在美国达到3300万次下载，用户数从超级杯举办的当月开始急速成长。

德拉瓦大学（University of Delaware）时尚与服装系副教授吕盛（Sheng Lu，音译）表示，Shein和Temu的兴起，正逢美国时尚公司担心中美紧张局势升高，企图减少在中国露出。

他表示，这两个品牌一开始就把商品标注来自中国，Temu的绝大多数商品更是直接从中国出货，和亚马逊的美国配送中心概念不同。

他表示这让Temu能发挥中国的优势，提供更多元、更有弹性的商品，同时符合美国对于低价值货物免进口关税的豁免资格。

但随着中国App的兴起，Temu可能也不得不面临检视。

2021年，非政府组织「公众之眼」（Public Eye）发现，在Shein快速生产线的背后，有些员工每天工作11至13个小时。

Shein也因「快时尚」衍生大量废弃物而遭受抨击，并在2020年因为平台贩售类似纳粹符号的项炼而出面道歉。

吕盛说：「此外，就像TikTok，Shein和Temu在美国迅速扩张，也搜集到许多美国消费者的个资」。

TikTok被控搜罗资讯恐对美国国家安全造成威胁，以及演算法可能有害用户心理健康，在美可能遭禁用。

Temu和Shein目前暂时躲过TikTok的命运。TikTok执行长周受资上月在美国国会听证会时遭两党议员拷问，议员们一致指控TikTok对美国构成威胁。

但乔治亚理工学院（Georgia Institute of Technology）教授穆勒（Milton Mueller）认为App搜集个资的危害程度不必无限上纲，认为评估安全威胁时在企业的国籍做文章是「非常粗暴和民族主义的心态」。

一份穆勒共同撰写的研究报告今年1月发表，结论认为TikTok搜集个资，「除非对方本身与国安机构有关联，且使用时完全不在乎保密，才有情搜之虞」强调使用各种社群媒体App都会有风险。

与此同时，美国消费大众也不怎么在乎国安疑虑。

沃尔夫说，她会利用VPN以及PayPal付款，增添一些保障，「因为我已采取预防措施，所以我不担心。」

© 2023 AFP