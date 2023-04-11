与中国贸易争端有解 澳洲称两国关系渐趋稳定

（法新社雪梨11日电） 澳洲政府今天表示，澳洲已就化解大麦关税争端与中国达成协议，两国紧张关系正一步步趋于「稳定」。

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近年来，随着澳洲寻求与美国建立更密切的军事关系，以及中国争夺在太平洋的影响力，中澳一度融洽的贸易关系恶化。

澳洲前保守派政府当政时，与中国爆发激烈争端，2020年争端最剧烈时，北京对大麦、牛肉和葡萄酒等商品徵收高额关税。

作为报复，澳洲向世界贸易组织（World Trade Organization）申诉，称中国「无正当理由」人为提高关税，违反国际义务。

但澳洲中左翼政府去年5月当选后采取较不那么对抗的立场，把恢复贸易列为优先考量。

澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）今天表示，中国同意检讨对澳洲徵收的大麦关税后，澳洲将暂时停止申诉。这是两国紧张关系缓和的最新迹象。

黄英贤说，这显示澳洲正「逐渐稳定与中国的关系」。

据估计，这些关税以及对澳洲煤炭的非官方禁令，估计造成澳洲从中国少赚超过50亿澳元（34.7亿美元）。

与此同时，北京证实外交部副部长马朝旭将于本周稍晚访问澳洲，他是多年来访澳最高层级的中国官员。

© 2023 AFP