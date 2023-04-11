中国维权人士被扣颠覆遭重判 联合国表示忧心

（法新社日内瓦10日电） 联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）今天表示，中国重判2名知名人权律师逾10年监禁，令他感到「非常忧心」。

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法新社报导，许志永及丁家喜因2019年12月参与「厦门聚会」批评时政，遭中国官方逮捕。在拘押逾3年后，昨天由山东临沭县中级人民法院一审依「颠覆国家政权罪」，分别判处有期徒刑14年及12年。

许志永和丁家喜都是「新公民运动」的重要领袖。新公民运动是一个呼吁宪法改革并批评政府贪腐问题的民权组织。

图克透过声明表示：「我非常关注中国2名知名人权捍卫者丁家喜和许志永的案件，他们遭判长期监禁，这与国际人权法的标准不符。」

他说，国际人权法规定「人们不能因对政府政策提出批评而被起诉或惩罚。」根据人权法，「还要尊重（被告的）公平审判和正当程序权利，并针对所有虐待指控进行适当调查」。

观察人士经常对中国的庭审程序表示担忧；中国法院的定罪率高达99%。

图克强调：「我将与当局一起追踪这些案件的后续发展。」

「重点是要采取措施，以确保其他人权捍卫者不会因为行使言论、结社与和平集会自由权，而成为（政治打压的）目标。」

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