台海紧张后 布林肯亚洲行讨好盟友

（法新社华盛顿10日综合外电报导）美中因台湾而引发新一波紧张后寻求拉拢亚洲国家。国务卿布林肯11日先与菲律宾讨论双方回温的军事关系，之后再转赴越南与日本。

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布林肯（Antony Blinken）与国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）今天将与菲国官员进行会谈，这是美国与这个前殖民地之间7年来首次的联合会谈。

菲律宾、越南与日本都与中国存有长年领土争议，近年随中国向外展现实力，这些争议更加激烈。

菲律宾上周宣布美军将可使用菲国另外4座军事基地，其中1座位于吕宋岛北部，距台湾仅400公里。此举与菲国之前杜特蒂政府推动改善中菲关系形成鲜明对比。

但北京提出谴责后，菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos）表示，菲国不会将这4座基地及2014年与美国达成协议的其他5座基地用于「任何攻击行动」。

小马可仕今天对媒体表示「如果不攻击我们，他们也就不必担心，因为我们不会与他们作战」。

几个月前美国另与日本达成协议，计划将驻扎日本南部冲绳的美军部队分散成小队部署到各离岛，此举被视为预先就中国可能对台湾采取行动做准备。

© 2023 AFP