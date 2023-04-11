因应疫情紧急状态实施3年多 拜登宣布正式结束

（法新社华盛顿10日电） 美国有超过100万人因COVID-19疫情丧命，在针对疫情及为美国医疗服务提供极为有力支持的国家卫生紧急状态实施3年多后，今天由总统拜登宣布结束。

广告 继续浏览后续

白宫表示，拜登签署一项国会稍早通过的法令，「终止与COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情相关的国家紧急状态」。

这个被终止的紧急状态提供大量经费，从2020年1月开始用在COVID-19筛检、免费疫苗和其他紧急措施，这些举措旨在让全球最大经济体美国摆脱在全球蔓延的COVID-19疫情。

美国南部与墨西哥边境接壤的地区原本就已经十分紧张，目前无法确知，紧急状态终止会带来什么影响。美国有关当局长期以来，一直努力管理无证移民和大量寻求庇护者的流动。

在政府实施卫生紧急状态期间，有一项名为「美国法典第42卷」（Title 42 of the United States Code）的条例，对美国要接受无证入境者施加严格限制。这样的情况即将结束，这将迫使美国政府若要避免新涌入的无证移民所带来的潜在政治破坏力，将采用不同的法律机制。

一名白宫高阶官员告诉法新社， 美国法典第42卷「预计将于5月11日到期」。

白宫表示，尽管美国现在正式摆脱在全球蔓延的COVID-19疫情，但拜登政府已经在研究下一代疫苗和其他措施，以对抗未来病毒的任何变种。

一名高阶政府官员说：「次世代计画（Project NextGen）将藉由公家单位与民营企业合作，来加速简化下一代疫苗和治疗方式的快速开发。」

有至少50亿美元资金可用于「帮助促进科学进步」，「领先导致COVID-19快速演变的病毒。」

© 2023 AFP