墨西哥网红利用TikTok 与新世代分享马雅语

（法新社墨西哥奥克斯库茨卡布10日电） 现年21岁的塔兹（Santos Tuz）在社群媒体上用马雅语（Maya）和西班牙语向他的粉丝微笑道别，这名年轻的墨西哥教师正与成千上万粉丝分享他的母语。

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法新社报导，来自墨国东南部尤加丹州（Yucatan）的塔兹在COVID-19（2019冠状病毒疾病）封城期间找到一项新使命，那就是确保祖先的语言能被保存下来。

他的TikTok帐号@tuzsantos322吸引了34万3000名粉丝和310万个赞。

他在影片中问大家，「外面是绿色的，里面是黄色的，这是什么东西？这是酪梨，在马雅语中它被称为oon。」

塔兹告诉法新社，就像许多年轻世代的人们，他青春期的妹妹对这种原住民语言只有粗浅了解。

他说，「我发现很多年轻人不在外面说马雅语，但他们在家里会说。为什么？因为他们害怕。他们并非感到羞耻，但他们害怕被歧视。」

根据官方统计资料，目前约有86万人会说马雅语，其中多数都在尤加丹半岛。马雅语也是仅次于纳瓦语（Nahuatl）的第二大原住民语言。

在墨国，约有730万人（占总人口6.1%）使用原住民语言。

尽管现在尤加丹半岛的公立学校已正式采用双语教学，但原住民语言教学才刚起步。

塔兹透露，刚开始时，在社群媒体上分享母语并非易事。他曾受到嘲笑和批评，但也收到不少正面、鼓励的讯息，包括后悔自己不会说祖先语言的长者。

如今，他的粉丝遍布美国、加拿大和澳洲。

© 2023 AFP