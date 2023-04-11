数百名药厂高阶主管连署 称美国堕胎药裁决威胁药物开发

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（法新社纽约10日电）数百名药厂高阶主管今天齐声谴责，美国法院做出禁用堕胎药的裁决违法，并称这将威胁到美国所需的药物开发。

辉瑞大药厂（Pfizer Inc.）执行长博尔拉（Albert Bourla）以及瑞士药商诺华集团（Novartis）、美国药厂百健（Biogen）、默沙东集团（Merck）等400多名高阶主管共同签署一封连署信，批评德州法官卡司马里克7日作出禁止全美使用美服培酮的裁决。

信中指出，「这项决定忽视数十年来的科学证据及法律先例」，批评卡司马里克在FDA批准这款药物的23年后，禁止该药物的举措。

信中还说：「卡司马里克法官的司法干预行为，为削弱美国FDA的药物审查权开了先例，此举为整体生物制药产业招致不确定性。」

自2000年以来，美服培酮被纳入2种药物治疗方案当中，服用此药的女性多达560万人。

不过，继美国最高法院2022年6月裁定撤销全美堕胎权，这款堕胎药的未来已成为最新的不确定因素。

德州保守派联邦法官卡司马里克（Matthew Kacsmaryk）上周裁决，禁止全美各地使用堕胎药物美服培酮（mifepristone，RU 486）；数小时后，华盛顿州联邦法官莱斯（Thomas Rice）作出相反决定。

© 2023 AFP